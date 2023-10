In corso lavori a Bracciano per il contrasto al dissesto idrogeologico

Il comune di Bracciano ha ottenuto un finanziamento di 2.498.328,55 euro del PNRR per un progetto di risanamento idraulico in un quadro di dissesto idrogeologico.

In questi giorni sono in corso i lavori propedeutici, con interventi di ripristino dell’accessibilità delle aree solcate dai fossi locali e con indagini geologiche di supporto.

L’obiettivo è quello di creare un sistema idraulico che regolarizzi il flusso delle acque meteoriche e le trasferisca ordinatamente verso i corpi drenanti superficiali.

Un’importante opera di prevenzione per Bracciano, che per la prima volta potrà beneficiare di un sistema di trasporto e di raccolta delle acque in condizioni di piena sicurezza, con l’aspettativa che non ci si trovi più ad affrontare problemi in cui le piogge hanno prodotto danni alla viabilità e ai sistemi idraulici del paese.

Si tratta di un progetto che pur non avendo un impatto “visivo” rappresenta un’ importante opera di messa in sicurezza del territorio.