Giornata mondiale della vista, il libro “I Speak Globish”porta la rivoluzione nell’apprendimento dell’inglese in Italia

Il 9 ottobre 2023 segnerà un momento epocale nell’apprendimento della lingua inglese in Italia, con l’uscita ufficiale del libro “I speak Globish™” di Monica Perna. Quest’opera innovativa rappresenta il primo libro al mondo pensato appositamente per gli italiani, proponendo un approccio completamente nuovo, pratico, funzionale e semplice alla lingua inglese.

Il Metodo AUGE, creato da Monica Perna, introduce una concezione rivoluzionaria del Globish e apre le porte a una nuova frontiera nell’apprendimento dell’inglese.

Monica Perna, già nominata tra le 50 imprenditrici più innovative d’Italia nel 2022, è riconosciuta a livello internazionale come la migliore insegnante d’inglese nel mondo. Ha fondato l’Accademia del Metodo AUGE, un’istituzione dedicata all’insegnamento e alla diffusione di questa innovativa metodologia.

Jean Paul Nerrière, l’acclamato autore del termine “Globish,” ha designato Monica Perna come sua erede ufficiale nella promozione della lingua da lui ideata, riconoscendo il valore straordinario del Metodo AUGE.

Il libro “I speak Globish™” ha già conquistato il cuore degli studenti dell’Accademia del Metodo AUGE e ha raggiunto il prestigioso status di Bestseller su Amazon, posizionandosi in sole 12 ore al primo posto nella categoria Libri, con oltre 3.000 copie vendute.

Il Globish è una forma di inglese estremamente inclusivo e la sua forza è proprio quella di superare le differenze e dare la possibilità a tutti, indipendentemente da età e provenienza, di comunicare ed essere compresi.

“I speak Globish™ – dichiara l’autrice – vuole mostrare la lingua inglese per quella che è oggi, ovvero un mezzo di comunicazione tra persone di tutto il mondo. Il libro è un viaggio tra la lingua inglese ed il suo funzionamento, come memorizzarla in modo semplice, facile e veloce a qualsiasi età, e come parlarla senza avere quella perenne vergogna del proprio accento che invece dovrebbe essere vissuto come espressione genuina della propria identità, ma in realtà va ben oltre. È un invito a superare le proprie paure, a sconfiggere definitivamente gli scheletri nell’armadio e a costruire una sana e ritrovata fiducia in se stessi attraverso l’apprendimento di una lingua straniera.

Questo libro è stato lo stesso per me, considerando che buona parte della sua stesura è avvenuta in mesi difficili perché a causa di un brutto incidente sono rimasta ferma senza poter camminare per quasi 4 mesi, anche io ho dovuto combattere contro le paure e diventare ancora più forte”.

Secondo Monica Perna bastano 1.500 parole per parlare Globish e questo libro permetterà di crearle in autonomia e in modo semplice e divertente, e pronunciarle correttamente ma senza dover nascondere la propria accento, e trasformando finalmente il sogno di tutti di parlare inglese in realtà.

La presentazione ufficiale del libro “I speak Globish™” si terrà online il 9 ottobre 2023. Inoltre, a partire dall’inizio di novembre, l’autrice Monica Perna sarà disponibile per incontri di firmacopie in tre città italiane: Milano, Bologna e Roma attraverso una serie di eventi esclusivi riservati ai membri dell’Accademia del Metodo AUGE.

Questo libro rappresenta una svolta fondamentale nell’apprendimento dell’inglese in Italia e offre a chiunque desideri padroneggiare la lingua inglese un’opportunità senza precedenti di successo.