È scivolato dal sesto piano mentre puliva le finestre del terrazzo. Forse spaventato dalla presenza di uno sciame di vespe. Tragedia domestica ieri pomeriggio nel quartiere Portuense dove un uomo, Lorenzo Mappelli, ha perso la vita cadendo nel vuoto dalla sua abitazione di via Luigi Solidati Tiburzi. Il 59enne è stato ritrovato a terra in strada con i guanti per la pulizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e la polizia scientifica per i rilievi.