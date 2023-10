Xv municipio, il 14 protagonista è la Veientana Greenway

“Anche il Municipio XV aderisce al SabatoBlu, la prima mobilitazione nazionale collettiva di sabato 14 ottobre per la sostenibilità ambientale promossa da Roma Capitale. Quindici percorsi di trekking urbano, uno per Municipio, per partecipare alla Giornata del Camminare organizzata da FederTrek che per il nostro territorio vedrà protagonista la Veientana Greenway, il progetto di sentieristica nel Parco di Veio tra il Parco Urbano di Inviolatella Borghese ed il Borgo di Isola Farnese – Antica Citta’ di Veio.

Con partenza alle 9.30 da Via Oriolo Romano 40 (CREA), la camminata si svolgerà lungo 16 km di sentieri con due tappe previste al CREA – Parco Volusia e Parco Volusia – Borghetto San Carlo.

Un percorso nella storia e nella natura del Parco di Veio e nei Parchi Urbani del territorio, nostro immenso patrimonio storico e naturalistico. Un’altra giornata alla scoperta del Municipio XV per un progetto di sentieristica che punta alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico dell’antica via Veientana e che intende garantire alla cittadinanza accessibilità, mobilità e conoscenza del territorio”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientale, Marcello Ribera