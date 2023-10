Disagi sulla linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo, interviene Minnucci

“Ritardi e cancellazioni continuano incessantemente a verificarsi sulla tratta ferroviaria FL3 Roma-Viterbo, nonostante sia Ferrovie sia la Regione Lazio si fossero impegnate, anche in sede di audizione regionale, ripetutamente e formalmente a ripristinare un servizio regolare a far data da lunedì 4 ottobre. Dobbiamo constatare amaramente che, dopo mesi di letterale collasso della linea, il tanto desiderato ritorno alla normalità è ancora una volta ben lungi dal concretizzarsi. I pochi giorni di servizio regolare sono stati evidentemente un’illusione ottica. Questa situazione non è ulteriormente tollerabile. Ferrovie e Regione Lazio mettano fine a questo stillicidio”. Lo ha dichiarato l’ex Consigliere della Regione Lazio e dirigente regionale del Partito Democratico, Emiliano Minnucci.