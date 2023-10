Città metropolitana in visita al “James Joyce”

Il Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha fatto visita al Liceo “James Joyce” di Ariccia, per incontrare il Dirigente scolastico Giovanni Luca Russo, assieme ai Consiglieri metropolitani Nicola Marini e Massimo Ferrarini.

“In questa scuola sono stati stanziati 440 mila euro che serviranno per rinnovare e rendere sicura la sede centrale con la certificazione prevenzione e incendi. Oltre 70 mila euro, saranno impegnati per sostituire tendaggi e oscurare i vetri della succursale di via di Valle Riccia. Inoltre, abbiamo programmato un investimento di circa 700 mila euro, del bilancio dell’Ente metropolitano, per adeguare agli standard scolastici, un immobile, messo a disposizione dal Comune di Albano. Questa struttura, potrà essere utilizzata come seconda succursale del Liceo, per permettere agli studenti di poter fruire di spazi in comune più ampi e confortevoli”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica CM