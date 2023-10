Il 12 convegno a Roma “Un ponte tra continenti”

E’ alle viste il convegno “Un ponte tra continenti: dialogo sull’emigrazione tra l’Europa e America Latina”, organizzato dall’ O. A. C. R. I, Organizzazione delle associazioni dei Colombiani rifugiati in Italia, in collaborazione con ARCI Roma, CGIL RomaLazio e Spazi Circolari il 12 ottobre, dalle ore 14. 30 alle 18.30 – Sala Fredda, CGIL RomaLazio, via Buonarroti 12.

Sarà un incontro con esperti delle migrazioni dall’Italia all’America Latina e viceversa, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle ambasciate dei paesi latinoamericani, della società civile.

Un appuntamento per riflettere insieme su tutte le migrazioni in una data che ha un significato diverso o opposto a seconda della parte del Globo in cui si è nati e/o si vive: il 12 ottobre, data della “scoperta” dell'”America” da parte di Cristoforo Colombo.