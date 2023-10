XV municipio, Parco di San Godenzo, terminata la prima fase di riqualificazione

“Sono terminati la prima parte degli interventi di riqualificazione del Parco di San Godenzo che in questi giorni, non appena sarà rimosso l’ultimo gioco privo di certificazioni, sarà riaperto alla cittadinanza.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della recinzione dell’area verde e la totale riqualificazione della pavimentazione. Risistemate anche tutte le panchine e i manufatti presenti nel parco. E’ invece in corso la gara per l’assegnazione dei lavori per la nuova area ludica, interventi che il Municipio ha finanziato in autonomia per un totale di 70.000 euro stanziati dalla Giunta e dalla Maggioranza municipale nell’ultimo bilancio.

Vista la molteplicità degli interventi, l’attenzione sul Parco di San Godenzo è sempre stata e resta alta anche in virtù delle tante segnalazioni pervenute dai residenti di zona e dalle famiglie delle scuole limitrofe”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera