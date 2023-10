Città metropolitana e la “Lega del filo d’oro”

È stata presentata a Palazzo valentini, per intraprendenza, dei Consiglieri Mariano Angelucci e Giulia Tempesta, con il supporto della segreteria XII Commissione capitolina di “Roma Capitale” ed in collaborazione con Stefano Cerrone di Vintage Car Expertize e Carmine Fallarino Presidente del club ASI LCCB, l’iniziativa sociale di Beneficenza ed Assistenza in favore della Associazione “Lega del Filo d’Oro”, rappresentata dalla Dott.ssa Monica di Capua referente della sede romana della associazione.

Presente anche il referente del Comitato Paraolimpico della regione Lazio Marco Iannuzzi.

L’evento benefico, inserito nel contesto di una più ampia manifestazione a carattere nazionale promossa da ASI Solidale, si terrà il giorno 14 ottobre 2023 in piazzale Pakistan all’EUR nello spazio prospicente il ristorante “IL Fungo”. Saranno presenti un gruppo di ragazzi disabili accompagnati ognuno dal proprio Assistente Sociale di sostegno; lo scopo della manifestazione è quello di consentire a questi ragazzi con disabilità grave di provare un percorso emozionale, sia tattile che sensoriale che li stimoli positivamente. Interverranno moto Ural con Sidecar, Piaggio Vespa con Sidecar, Vetture d’epoca di ogni genere e quanto altro per esaltare il percorso emozionale nonché per accompagnare i ragazzi in un breve giro turistico nelle zone a basso traffico e verdeggianti del quartiere EUR a ridosso di Piazzale Pakistan.

“Ci siamo inseriti nel grande lavoro della Lega del Filo D’oro – ha dichiarato il Consigliere metropolitano Mariano Angelucci – recuperando il tempo perduto dopo l’immobilismo dei tempi passati, per seguire anche le linee guida del Sindaco Roberto Gualtieri, sensibile a queste tematiche. Questa presentazione vuole fare cassa di risonanza alle iniziative che si propongono di aiutare le persone fragili che spesso non trovano sostegno da parte delle istituzioni anche per migliorare l’aspetto sociale della nostra Città. La rete solidale che può mettere a disposizione Città metropolitana e Roma Capitale, diventa fondamentale per sostenere in maniera omogenea e strutturata il terzo settore, motore della solidarietà”.

“Ringrazio Stefano Cerrone e Carmine Fallarino, assieme al Vintage Car Expertise, Club LCCB (Legendary Classic Cars Bracciano), il Comitato Paraolimpico Lazio e Aliseso per l’opportunità. È un evento importante che unisce la passione dei club romani e non, automobilistici e motoristici, che in questa occasione promuove una bellissima iniziativa di solidarietà, per la quale sono grata alla Lega del Filo d’Oro” così Giulia Tempesta Presidente della Commissione Capitolina Bilancio. “Usciamo finalmente da quella ridotta che voleva che a a Roma non si potesse fare più nulla. Questo evento, come tanti altri che si stanno facendo a Roma quotidianamente, ci dimostra il contrario e ringrazio anche i Club che ci permettono di fare rete e di far si che la passione di uno diventi quella di tutti, come accadrà sabato prossimo all’Eur con i ragazzi ipovedenti e lipoudenti. Non c’è solo l’organizzazione, ma un collettivo di persone che si sentono responsabili di ciò che fanno e questa è la strada giusta per fare ancora meglio e continuare così” conclude Tempesta.

Il percorso sarà svolto a bassissima velocità e nel pieno rispetto del codice della strada e del buonsenso. Contemporaneamente sarà promossa una donazione in favore della “ Lega del Filo d’Oro”;

ricordiamo che questa associazione per persone con disabilità è un punto di riferimento nazionale da oltre 60 anni per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Per sostenere, anche con una piccola donazione l’Associazione è utilizzabile l’iban :

IT05K0200837498000001014852 Utilizzando come causale: Evento Side-Care Roma 14 Ottobre 2023