Nascerà una legge nel nome di Giovanbattista Cutolo

“Mi hanno promesso che sicuramente la pena per il killer di mio figlio, come per tutti gli altri minori autori di crimini efferati, verrà scontata, e sarà non di quelle che dopo pochi anni te li trovi fuori. Si sono presi l’impegno su una legge che verrà chiamata Giovanbattista Cutolo”. Così Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso per futili motivi il 31 agosto a Napoli, alla fine dell’incontro a Roma, a Palazzo Chigi, con il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, quello alla Giustizia Andrea Ostellari e Antonio Sangermano, capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.