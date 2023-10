La funzione dell’Arte nel quotidiano

Il 7 settembre, la Città metropolitana in collaborazione con Insieme Siamo Arte e ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ha presentato al pubblico quanto prodotto sinora. L’artista Michelangelo Pistoletto ha illustrato il significato del simbolo del Terzo Paradiso: tre cerchi uniti, i due esterni indicanti elementi opposti o la dualità, il cerchio centrale, generato dalla sommatoria dei precedenti due, indica la nascita di un terzo soggetto. Il tutto 1+1=3, slogan del progetto: gli incontri tra le differenze producono risultati superiori, per arricchimento e inclusività, rispetto alla semplice somma dei singoli.

L’evento è iniziato nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio alla presenza dei due artisti, dei Consiglieri di Città metropolitana Tiziana Biolghini e Mariano Angelucci, alla presenza delle rappresentanze diplomatiche invitate, dei Comuni metropolitani e dei Municipi di Roma, con la proiezione in apertura del video di Andrea Rusich.

La posa delle 196 tavolette, su cui erano disegnate le bandiere di tutti gli stati aderenti all’ONU, realizzate dagli ideatori del progetto FLAGS, a disegnare il simbolo del Terzo Paradiso sulla piazza del Campidoglio con la partecipazione di tutti i presenti, bambini in prima fila, ha indicato come lo stretto connubio arte, cultura possano unire tutte le diversità favorendo le inclusioni, fondamenti per la democrazia nel mondo. L’agone nuovo è sempre presente e attivo in queste manifestazioni di solidarietà e cultura.

Claudio Cappabianca