Cerveteri, un successo preannunciato la mostra d’arte di Luisana Leone

È iniziata la sei giorni d’ arte promossa da Luisana Leone “Heart”. Il motto che ha ispirato e motivato l’ideatrice ha preso spunto dalla celeberrima frase de “Il piccolo principe” di Antoine de Sant’Exupéry “l’essenziale è invisibile agli occhi”, diventando: l’essenziale è visibile al cuore. L’ evento, senza troppa retorica né discorsi da fine retore, ha incarnato quegli ideali di amore, di libertà e di armonia tanto sentiti dall’ ideatrice. Il vernissage ha avuto luogo dalle 17 in poi. Ad accogliere gli ospiti le cantanti liriche con Monica Federico e Giovanna Santoro, accompagnate al pianoforte da una splendida Arianna Castelli: con la loro arte hanno saputo trasmettere nei cuori dei convenuti serenità ed armonia facendoli sentire avvolti in una calda accoglienza. È intervenuta la vicesindaca Federica Battafarano che si è dichiarata soddisfatta di questa mostra patrocinata dal Comune di Cerveteri, una mostra che punta all’ essenziale in una società che, a volte, sembra aver smarrito la ricerca dei valori autentici. La vicesindaca si è mostrata estremamente attenta e collaborativa ed ha supportato l’evento. Gli ospiti e gli artisti hanno potuto dedicarsi, bendati, all’ esperienza tattile per “sentire” le sculture: la loro forma, il materiale mediante il quale sono state realizzate e, non ultimo, il loro significato. Altri hanno iniziato a visionare le splendide opere disposte nelle tre Sale Ruspoli, altri ancora ad utilizzare un podcast, realizzato da Daniele Giacomozzi, di musiche collegate a pitture di un autore, altri ancora ad apprezzare l’esperienza olfattiva. Si sono intensificate amicizie già esistenti si sono creati nuovi legami, si sono scambiati contatti. I sorrisi di oggi non si dimenticheranno facilmente. L’ evento è stato innovativo per freschezza, contenuti, messaggi, opere, esperienze sensoriali. Le Sale sono state affollate fino all’ orario di chiusura e l’organizzatrice aspetta tanti altri ospiti nei giorni a venire. Il finissage avverrà il giorno 13. Sala Ruspoli ha chiuso questa sera ma riaprirà domani alle ore 16:la mostra merita.