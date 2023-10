Minnucci fa il punto sul rimborso degli abbonamenti

Nessuna buona notizia dall’audizione di ieri in commissione trasporti alla Pisana. Alla difesa d’ufficio di Ferrovie rispetto al disastroso servizio dei mesi scorsi l’assessore si è limitato a ribadire la volontà della Regione di applicare le penali. Proprio il minimo sindacale. Nessun impegno in merito al rimborso degli abbonamenti, come richiesto invece dalla consigliera PD Michela Califano . Allo stesso tempo l’assessore ha glissato anche sul tema degli investimenti futuri sul sistema ferroviario regionale: anzi, il suo intervento è stato improntato ad una difesa sostanziale del definanziamento di opere nel Lazio per 2 miliardi, deciso dal ministro Salvini. Dice Ghera: è vero che ce li ha tolti questi soldi, ma ha anche promesso che ce li ridà.