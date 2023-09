Franco Simone in concerto a Roma

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 21.00, al Teatro Tirso de Molina di Roma, ci sarà un concerto del cantautore Franco Simone. L’artista, reduce da una trionfale tournée in America Latina, torna a esibirsi a Roma per un concerto speciale. Nell’atmosfera intima del Teatro Tirso de Molina proporrà in versione piano e voce, accompagnato dal maestro Alex Zuccaro, tutti i suoi maggiori successi da “Respiro” a “Cara Droga”, passando per “Tu e così sia”, oltre a omaggi ai grandi cantautori della musica italiana. In apertura si esibirà la cantautrice Veronica Surrentino, un’interessante voce emergente della scena musicale italiana.

I biglietti per il concerto sono già disponibili in prevendita su https://oooh.events/evento/franco-simone-in-concerto-piano-e-voce-biglietti/ (costo 20 euro più diritti di prevendita), oppure direttamente la sera del concerto al botteghino del teatro. Il Teatro Tirso de Molina si trova in Via Tirso, 89 nel quartiere Trieste. Il concerto è promosso dalla APL Music – GM srl. Per qualunque informazione non chiamare il teatro ma scrivere ad aplinfo@aplmusic.it

Franco Simone nasce nel Salento, ad Acquàrica del Capo. A Roma porta avanti gli studi di Ingegneria. Sono gli amici di quegli anni i primi a chiamarlo “poeta con la chitarra”. Nel 1972 si presenta al Festival di Castrocaro e vince come cantante e come autore, con ben tre suoi brani in finale. Nel ’74 con “Fiume grande” risulta, secondo i dati di vendita, il vincitore morale del Festival di Sanremo. Nel ’76 arriva il grande successo con “Tu… e così sia”. Gli viene assegnato il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come rivelazione dell’anno ed un disco d’oro per il primo milioni di dischi venduti. Per due anni consecutivi vince la prestigiosa “Gondola d’oro” (1977 e 1978). Nel corso degli anni Franco Simone ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali diventando un ambasciatore della musica italiana del mondo: le sue canzoni sono tra le più coverizzate nei mercati americani di lingua spagnola. Numerosi i dischi pubblicati in tutto il mondo, incisi in spagnolo, castigliano e greco. Nel 2011, la sua canzone “Paisaje” (Paesaggio) viene riportata al primo posto nelle classifiche americane dalla rockstar Vicentico. I vari videoclip del brano “Paesaggio” (Paisaje), soprattutto nelle versioni di Gilda, Vicentico e dello stesso Simone, hanno superato 200 milioni di visualizzazioni. Nel 2012 “Paisaje” viene premiata in Argentina con l’Oscar del disco-Premio Carlos Gardel come migliore canzone dell’anno. Nel 2015, ottiene grande successo nelle vesti di giudice nel programma televisivo “The Voice Chile”. Sempre nel 2015, Simone è stato ricevuto da Papa Francesco per aver realizzato l’opera rock sinfonica “Stabat Mater”, composta in lingua latina. Nel 2016 è uscito “Carissimo Luigi – Franco Simone canta Luigi Tenco”, con gli arrangiamenti del maestro Alex Zuccaro. Nel 2018 Franco Simone ha pubblicato l’album “Per fortuna” che contiene 15 canzoni, cantate in duetto con colleghi italiani e stranieri.

Ad aprire il concerto sarà l’interprete e cantautrice Veronica Surrentino, che si esibirà con la sua band. A giugno 2020 ha pubblicato il suo primo EP “Notte Verrà” in cui si intrecciano influenze e contaminazioni provenienti dalla musica internazionale. L’anno successivo, ha pubblicato due singoli, “Tranne Te” e “A Passo Lento” e ha interpretato, insieme a Maurizio Vandelli, “L’Aquilone” brano scritto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni. Il 4 Novembre 2022 è uscito il suo ultimo EP di inediti, di cui è autrice e compositrice, dal titolo “Veronica”. Il 19 febbraio 2023 si è esibita al “Nomadincontro” a Novellara (Reggio Emilia), appuntamento annuale organizzato dal gruppo musicale i Nomadi per ricordare il cantante Augusto Daolio.