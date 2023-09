Comune di Campagnano e Asl Roma 4, presentato il progetto di riqualificazione del centro diurno

Nella giornata di mercoledì 27 settembre Il Direttore Generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, ha incontrato le famiglie degli ospiti del Centro Diurno di Campagnano di Roma che a breve verranno trasferiti in locali provvisori per permettere l’avvio dei lavori di restyling del presidio aziendale, sito in via Bonaventura Lesen, che attualmente li ospita al primo piano. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Campagnano di Roma, Alessio Nisi, il parroco della diocesi, don Renzo Tanturli, che ha messo a disposizione uno spazio dove poter trasferire il servizio momentaneamente, e il presidente del consorzio Valle del Tevere, il dottor Federico Conte.

“Il progetto mira a riconsegnare all’utenza – ha detto la dg Matranga – un Centro Diurno maggiormente accogliente e in grado di offrire diverse attività. Voglio rassicurare le famiglie che il servizio verrà mantenuto e migliorato e che questi mesi di attesa sono lo sforzo necessario per poter usufruire di una struttura nuova e dalle molteplici opportunità. Desidero ringraziare il sindaco di Campagnano, dott. Alessio Nisi, e il parroco, don Renzo Tanturli, per la straordinaria disponibilità e sensibilità nei confronti della Asl ma soprattutto dei pazienti. Ancora una volta la sinergia tra istituzioni fa la differenza”

In base al progetto redatto dalla asl il nuovo Centro Diurno verrà collocato al piano terra dello stabile di via Lesen con un triplice beneficio: raddoppio della superficie, abbattimento delle barriere architettoniche e area esterna dove poter svolgere attività di garden therapy. La superficie interna si espande per 205 metri quadrati e accoglierà un laboratorio artistico, uno di musicoterapia e uno dedicato alle attività domestiche con un tavolo conviviale. Le opere inizieranno a fine mese e la conclusione è prevista per marzo 2024.

“È con grande soddisfazione che viviamo l’avvio dei lavori per il Centro Diurno di Campagnano di Roma – ha dichiarato il sindaco Nisi – perché la realizzazione di quest’opera consentirà ai territori, alle istituzioni sanitarie e locali, di dare una risposta importante alle esigenze dei cittadini e consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati”.

La giornata, che si è conclusa con il taglio di una torta personalizza di buon augurio per l’avvio del progetto, è stata anche l’occasione per presentare l’avvio dei lavori di adeguato anche dei locali al piano superiore del presidio di via Lesen, dove verrà ubicata la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T) del Distretto 4.

La C.O.T è l’anello di snodo fondamentale del nuovo asset assistenziale previsto dai progetti PNRR per garantire una presa in carico totale, sia dal punto sanitario che sociale, dei pazienti più fragili.