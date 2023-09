Al Gianicolo il faccia a faccia fra penne raffinate

Le scrittrici Anna Maria Onelli e Sandra Ianni si sono confrontate in un talk, nel giardino del Fontanone dell’Acqua Paola

Dal finestrone centrale del Fontanone di fronte ad una vista mozzafiato su Roma, le due scrittrici e la dottoressa Catia Fierli come moderatrice, si sono confrontate in un talk dove è apparso evidente il loro desiderio di conoscere, di approfondire ognuna nel proprio settore lo studio e la ricerca a sostegno delle proprie tesi. L’evento si è tenuto la sera del 24 settembre 2023, ed è stato promosso dal Comune di Roma primo municipio e dall’Associazione il posto delle Fragole, di cui è presidente Gabriele Manili, direttore artistico della manifestazione. Anna Maria Onelli dimostra con un suo aforisma “La cultura non ha età, non ha sesso non ha colore politico” che lo stile dei suoi scritti nel libro sull’Amore e la Bellezza comunicano, con narrazioni brevi e riflessive, l’essenza di contenuti tratti dall’arte, dalla filosofia, dagli autori classici greco romani.

Crede nel valore della cultura per tutti e argomenta sui Miti della cultura classica greco romana come base della nostra identità culturale che non può essere confinata in una ristretta cerchia di intellettuali. L’autrice Sandra Ianni parla dell’uso dei fiori nell’antichità, l’utilizzo dei fiori in cucina non è una trovata modaiola ma affonda le radici nella storia della riscoperta del foraging e dei fiori commestibili selvatici. Racconta aneddoti sulla storia dei fiori, miti e curiosità. Nutrirsi di bellezza è stato il leit motiv della serata, ben adatto al monumento, simbolo di Roma in cui si è tenuto: un luogo scelto per apparire in molti film tra cui “La grande Bellezza” ma anche per risuonare in brani musicali come “Roma Capoccia” di Antonello Venditti che cita il Fontanone «Quanto sei bella Roma quann’è sera, quanno la luna se specchia dentro ar fontanone…» Ospite d’onore della serata è stato il pittore emergente, Virgilio Paoloni, erano altresì presenti il presidente CNA litorale, Marcello Tamiano; la presidente CNA moda, Eleonora Riccio; l’attrice maestra di dizione, Paola Lorenzoni.