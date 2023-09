Al via la settimana della scienza

Oggi si dà il via alla settimana della scienza. Una settimana di eventi, show, laboratori, visite nei centri di ricerca, giochi e quiz, tutta dedicata al mondo della ricerca e, soprattutto ai suoi protagonisti: i ricercatori! Da oggi e fino al 30 settembre, veniteci a trovare a Frascati o in una delle 33 città sparse per lo Stivale e venite a conoscere tutti gli eventi LEAF!

Programma odierno

All’Ex Cartiera Latina tornano invece i nostri amici Super Researchers! A partire dalle 14.30 ci sarà il taglio del nastro ufficiale e il via alla settimana più scientifica dell’anno con l’evento di lancio ufficiale di LEAF con “Scienza in gioco”.

Gli scienziati ispirati al mondo di Super Mario Bros sono impegnati nella difesa del pianeta!

Vienici a trovare e scopri le missioni della ricerca europea in 4 Regni “Super”. Un’ora di tempo per conoscere tutte le postazioni, i giochi e gli esperimenti che alcuni “super” ricercatori e ricercatrici hanno preparato per voi. “Mamma mia”!

I nostri super eroi non si lasceranno intimorire nemmeno dal maltempo e in caso di pioggia le attività verranno spostate presso le location interne dell’Ex Cartiera Latina. Che aspettate?

A Frascati il Sistema Castelli Romani inaugura la settimana di eventi con una mostra dedicata ad api e alberi. L’attività avrà inizio alle 18.30 presso la Biblioteca “carlo del Vescovo” e sarà accompagnata da un reading di poesie a cura di Camilla Viscusi.

L’Università di Roma Tre, invece, ripercorre i passi di Enrico Fermi e dei ragazzi di via Panisperna in un science trip che vuole intrecciare alla rievocazione storica il racconto delle scoperte che hanno cambiato la storia della scienza.

Il gruppo Astrofili Monti Lepini si trasferisce presso la scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università “La Sapienza” di Roma per “fare scienza”. Si inizierà alle 15 e il programma prevede anche l’intervento dell’astronauta dell’aeronautica militare italiana, il colonnello Walter Villadei comandante della missione Galactic Virtude 1.

La settimana di eventi culminerà il 29 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2023 di Frascati Scienza.