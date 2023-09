L’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è morto, aveva 98 anni. La morte è avvenuta in una clinica romana, dove l’ex Capo dello Stato era ricoverato da tempo in condizioni difficili. Napolitano è stato il primo presidente della Repubblica in carica a essere rieletto al Quirinale. La camera ardente sarà allestita a Palazzo Madama. Lo ha annunciato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Potrebbe essere organizzata già per domenica. Palazzo Chigi ha quindi disposto che si celebrino le esequie di Stato.