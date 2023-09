La nostra acqua Claudia è la migliore acqua minerale effervescente secondo il Gambero Rosso

Gambero Rosso ha testato dieci dei marchi di acqua effervescente naturale più venduti in Italia, valutandone gusto, leggerezza e armonia. Ad aggiudicarsi le prime due posizioni sono state due etichette romane: l’Acqua Claudia ed Egeria.

Le bottiglie analizzate sono state acquistate nella grande distribuzione e degustate alla cieca da un gruppo di esperti assaggiatori, che includevano due water taster, e che hanno assegnato a ciascuna un voto da 1 a 5.

Nel corso del blind test sono stati valutati leggerezza, complessità, pulizia, armonia e piacevolezza.

I brand inclusi nella prova sono tutti italiani. Sono state escluse le acque Panna e San Pellegrino per motivi etici e per dimostrare la massima imparzialità, in quanto sponsor di Gambero Rosso.

Come abbiamo detto al primo posto, a pari merito, ci sono le acque Claudia ed Egeria, mentre in terza posizione troviamo l’Acqua di Nepi. Le prime tre classificate sono quindi tutte della nostra zona: l’Acqua Claudia è prodotta ad Anguillara, l’Egeria a Roma, e l’Acqua di Nepi in provincia di Viterbo.

A seguire ci sono l’acqua Ferrarelle, Sangemini e Lete.

Chiudono la classifica Uliveto, Santagata, Grazia e Coop – Sorgente Monte Cimone.

Un’analoga analisi è stata effettuata anche per le acque minerali lisce, con una classifica a sé stante. I 46 marchi inclusi sono tutti italiani, ad eccezione delle acque Evian e Fiji.

In prima posizione troviamo l’acqua minerale naturale San Bernardo, seguita da Lauretana, Frasassi, Consilia – Fonte Viva Cerreto di Spoleto, Fabia, Fonte Ilaria, Carrefour Classic – Monviso e Sant’Anna.

Tra le tante eccellenze enogastronomiche del nostro territorio possiamo quindi annoverare anche un’acqua minerale, un settore in cui il nostro Paese primeggia essendo il primo esportatore in Europa.

L’Italia, con le sue sorgenti naturali e la tradizione secolare, vanta infatti uno dei mercati delle acque minerali più floridi d’Europa, che ha avuto negli ultimi anni una crescita costante.

Sara Fantini

Redattrice L’agone