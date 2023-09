Vigna di Valle, il 22 un premio l’idrocorsa Macchi MC-72

Venerdì 22 settembre 2023, alle ore 10 presso il MUSAM di Vigna di Valle la Commissione dell’ASME (American Society of Mechanical Engineers) conferirà il prestigioso premio ASME Historic Mechanical Engineering Landmark all’idrocorsa Macchi MC-72.

L’ambito riconoscimento viene assegnato dall’ASME a quei prodotti dell’inventiva umana che più di tutti hanno contribuito allo sviluppo dell’ingegneria meccanica, con effetti e benefici anche sugli aspetti sociali ed economici della società, e in quest’ottica l’idrocorsa Macchi MC-72 ha segnato veramente un passo epocale: infatti, nel 1932 prima e nel 1934 poi, stabilì il record di velocità per idrovolanti con motore tradizionale a pistoni, a tutt’oggi imbattuto, di oltre 709 km/h. Ciò fu possibile grazie all’impiego di un potentissimo motore FIAT AS6 di circa 3100 cavalli e all’utilizzo di soluzioni tecnologiche estreme, come ad esempio due eliche coassiali controrotanti.

L’ASME (American Society of Mechanical Engineers) è un’associazione americana di stampo ingegneristico fondata nel 1880 che conta migliaia di soci in tutto il mondo, tra ingegneri, professionisti, ricercatori e imprenditori. Conosciuta per le sue norme e standard, ASME conduce una delle maggiori operazioni di pubblicazioni tecniche al mondo, organizza numerose conferenze tecniche e centinaia di corsi di sviluppo professionale ogni anno, oltre a sponsorizzare numerosi programmi di educazione e ad assegnare diversi riconoscimenti annuali, tra cui il premio ASME appena ricevuto dal Macchi MC-72. Dal 1971 ad oggi l’ASME ha assegnato 280 landmark in tutto il mondo, di cui 18 in Europa e solo due in Italia: il primo, conferito nel 2017 alla intera collezione del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo, il secondo proprio all’MC-72 del MUSAM.