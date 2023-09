In apprensione per Giorgio Napolitano

Col fiato sospeso per Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica le cui condizioni si aggravano di ora in ora. Novantotto anni, la speranza è che il fisico regga alle cure. C’è riserbo assoluto allo Spallanzani di Roma, nessuna ufficialità che trapela per le condizioni di salute dell’ex Capo dello Stato, il cui quadro clinico è particolarmente complesso. E situazione che, secondo indiscrezioni, si sarebbe ulteriormente complicata nelle ultime ore.

Per la cronaca va sottolineato come quattro mesi fa l’ex presidente era stato operato all’addome e ricoverato nove giorni, sempre nel nosocomio romano. A operarlo l’équipe del professor Giuseppe Maria Ettorre, esperto in chirurgia oncologica, epatobiliare e dei trapianti di fegato; e qui va aggiunto che il decorso post operatorio era comunque stato regolare. Stavolta invece il quadro clinico è peggiorato nelle ultime quarantotto ore. Al capezzale del senatore a vita è arrivata anche Clio Maria Bittoni, sposata nel 1959, e i due figli Giovanni e Giulio.

Massimiliano Morelli