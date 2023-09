Due scrittrici  si confrontano in un talk nei giardini del Gianicolo

Appuntamento nei giardini del Gianicolo a Roma il 24 settembre, dalle ore 19,00 alle ore 20.

L’evento organizzato e programmato dal Municipio Roma 1 Centro, si terrà nella splendida cornice dei giardini del Gianicolo, considerato l’ottavo colle di Roma, dove è possibile passeggiare godendo della meravigliosa vista della città e del Fontanone del Gianicolo anche detto Fontanone dell’Acqua Paola, realizzato nel primo 1600, per volere di papa Paolo V Borghese.

Una location d’eccellenza dunque, un’occasione per visitarla e per partecipare all’incontro dibattito in cui Anna Maria Onelli con il suo libro “AforiSmart. L’amore e la Bellezza” chiamerà in causa la mitologia, la storia e l’arte per analizzare quale idea di “amore” di “bello” di rispetto per l’arte può essere attualizzato. In questo incontro la parola chiave è fame; fame di conoscenza, fame di bellezza, ma anche” Fame di fiori”, titolo del libro di cui tratterà l’autrice Sandra Ianni, storica della gastronomia, perfetta conoscitrice di pietanze, di vini e di fiori commestibili di cui argomenterà in merito a storie e ricette.

Nutrirsi di bellezza è dunque il leitmotiv che farà da filo rosso in ogni fase dell’incontro che, sotto la direzione artistica di Daniele Manili, rientra tra gli “Eventi a fontana” del Municipio Roma 1, i quali comprendono spettacoli, arte, laboratori teatrali, libri. Le autrici invitano tutti gli amici a partecipare all’evento che si terrà il giorno 24 settembre dalle ore 19,00 alle 20,00, nei giardini gianicolensi aperti per l’occasione. Saranno presenti giornalisti, TV Canale 10, l’attrice Paola Lorenzoni. l’artista, Maestro d’Arte, Virgilio Paoloni come ospite d’onore. Il parcheggio è sulla strada comunale; l’ingresso è libero; la serata si concluderà con un brindisi di ringraziamento.