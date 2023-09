XV municipio, a proposito di assistenza alloggiativa

“E’ online l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il reperimento di strutture ricettive che assicurino i servizi di assistenza alloggiativa di Protezione Civile.

Emesso dal Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, l’avviso è finalizzato all’individuazione di strutture distribuite su tutto il territorio capitolino che possano fornire assistenza alla popolazione in caso di emergenza e accogliere temporaneamente i cittadini che per motivi di sicurezza sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Come anche capitato nelle ultime emergenze che hanno interessato il nostro territorio, assicurare ai cittadini un’assistenza alloggiativa d’emergenza nel proprio territorio di residenza, significa ridurre i disagi e garantire la prosecuzione delle proprie attività quotidiane, lavorative e scolastiche. Individuare un numero adeguato di strutture ricettive distribuite in tutta la città si rende quindi quanto mai indispensabile per la tutela dei nostri concittadini e per una gestione migliore dell’emergenza da parte del Sistema di Protezione Civile e dell’Amministrazione.”

Per info e per compilare la domanda: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1085223 (Scadenza dell’avviso il 20.09.2023)

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati