Regione Lazio: “Grazie alle Forze dell’Ordine per l’operazione a Tor Bella Monaca”

L’amministrazione regionale guidata dal presidente Francesco Rocca esprime grande soddisfazione e ringrazia gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati nella vasta operazione di questa mattina a Tor Bella Monaca per il ripristino della legalità e la lotta allo spaccio di stupefacenti in una zona così complessa della Capitale. La Regione Lazio è al fianco delle forze dell’ordine per combattere ogni forma di illegalità sul territorio e, dopo l’aggressione di qualche giorno fa a Don Coluccia, questa è una importante risposta.

Garantire la sicurezza dei cittadini onesti che vivono a Tor Bella Monaca e in tutti i quartieri più periferici di Roma e delle altre città della nostra regione resterà sempre una priorità assoluta di questa amministrazione. Lo faremo con il massimo impegno, nel continuo lavoro per ripristinare il decoro di quelle zone e non facendo mai mancare la nostra collaborazione a chi ogni giorno, si batte per la legalità.

«Il blitz di oggi a Tor Bella Monaca, che procede in parallelo con altre operazioni a Napoli e in Calabria, e che segue l’operazione portata avanti nelle scorse settimane ad Ostia, segna una importante vittoria dello Stato. Il messaggio chiaro è che non possono esistere zone franche dove regna l’illegalità: dobbiamo riportare sicurezza e restituire ai cittadini i luoghi oggi occupati dalle piazze di spaccio gestite dalla criminalità organizzata». Lo dichiara l’assessore della Regione Lazio al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti.

«Ringrazio il Prefetto Lamberto Giannini e tutti gli uomini e le donne della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, per l’infaticabile lavoro che stanno svolgendo sul territorio. A loro la nostra gratitudine e il nostro pieno sostegno» conclude Regimenti.