Fari puntati sul laghetto di Tor di Quinto

“Si è da poco concluso il sopralluogo al Parco di Tor di Quinto, per cui ringrazio la Presidente della Commissione Ambiente, Egle Cava, e il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, per fare il punto con la società incaricata della gestione dell’area, sulle condizioni del laghetto che negli ultimi mesi, anche a causa della stagione estiva, ha subito un’evidente diminuzione del livello dell’acqua.

Una condizione segnalata dalla nostra amministrazione con più note già da inizio estate, anche a tutela delle numerose specie animali che popolano le acque, e che ora sembrerebbe in via di risoluzione grazie alla riparazione di una delle pompe dell’impianto malfunzionante; intervento che entro pochi giorni dovrebbe garantire l’innalzamento del livello dell’acqua con un progressivo ritorno alla normalità.

Ringrazio la Giunta e i Consiglieri del Municipio XV che in questi mesi non hanno mai abbassato la guardia su un tema che, oltre a stare a cuore ai tanti cittadini del nostro territorio, come amministrazione abbiamo seguito e continueremo a seguire con attenzione e senza superficialità.” Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati