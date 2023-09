Test di medicina, bluff o cosa?

Qualcuno ha pagato migliaia di euro per iscriversi a un corso di preparazione che permetteva di conoscere in anticipo le domande del test. Ad altri è invece bastato trovare il gruppo giusto su Telegram e versare appena 20 euro per superare l’esame di ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia e in odontoiatria. Esposto in procura e ricorso al Tar dello studio legale Leone-Fell & C. sulla prima edizione della selezione universitaria. Migliaia di domande in una banca dati da commerciare (o regalare): “Quella graduatoria è da rifare”