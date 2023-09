Otto settembre significa Bracciano a colori

Riceviamo e pubblichiamo – L’ 8 settembre, segnate questa data nei vostri calendari perché Bracciano si prepara a trasformarsi in un’esplosione di gioia e creatività con l’Holi Party – La Magia dei Colori! È la prima volta che questo magico evento gratuito arriva nella nostra incantevole località e non vediamo l’ora di darvi il benvenuto.

Non perdete l’opportunità di far parte di questo evento epico. Sarà una giornata indimenticabile da condividere con i vostri amici e familiari. Portate il vostro spirito festoso e un sorriso contagioso, perché vi sorprenderemo e vi riempiremo di emozioni uniche.

Preparatevi a vivere un pomeriggio di puro divertimento e condivisione, e non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a Bracciano per l’Holi Party – La Festa dei Colori il 8 settembre!

Le polveri non danno problemi di intolleranze alimentari essendo prive di glutine e composte da prodotti completamente naturali e biologici. Consigliamo, però, di portarvi mascherine per gli occhi e/o per la bocca soprattutto per i più sensibili ed i bambini.