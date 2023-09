Oriolo, taglio del nastro (a scuola) il 9 settembre

Riceviamo e pubblichiamo – Pennelli, vernici e tanto volontariato sono stati gli elementi protagonisti della pausa estiva delle nostre scuole.

Durante le vacanze estive, per la precisione nel mese di Agosto, un gruppo di genitori, docenti, ragazzi, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale nella figura dell’Assessore alla Scuola Francesca Giustini, hanno preso in mano pennelli, stucco e vernice ed hanno tinteggiato aule e saloni della Scuola Primaria e Secondaria di Oriolo.

Tante mamme e tanti papà hanno dedicato il loro tempo e hanno iniziato a lavorare per ridare nuova luce e un nuovo volto alla scuola che i loro figli frequentano tutti i giorni svolgendo un grande lavoro di squadra con il quale, senza improvvisazioni, sono stati eseguiti lavori di imbiancatura a regola d’arte, piccoli interventi nei bagni e ovviamente e giustamente, non sono mancati i momenti di allegria, divertimento e convivialità.

L’Amministrazione Comunale ha fornito ai volontari tutto il materiale necessario per eseguire la tinteggiatura dei locali e i volontari hanno messo invece impegno, passione e voglia di contribuire a realizzare un grande desiderio degli studenti e insegnanti.

Da settembre all’interno della scuola secondaria saranno installati anche degli armadietti acquistati dall’Amministrazione Comunale necessari per avviare la nuova didattica innovativa DADA approvata dal collegio Docenti a fine A.S ed inserita nel PTOF.

Siamo grati a tutti i cittadini grandi e piccini che hanno creduto insieme a noi in questo progetto e fieri di essere sempre presenti per cercare di fare il massimo per i nostri alunni cittadini attivi del futuro della nostra comunità.