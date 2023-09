Calcio, serie A, allungano le milanesi, male la Roma

Inter e Milan allungano il passo in campionato, i rossoneri sbancano l’Olimpico romanista (1-2) con una prestazione da applausi, seppur giocando gran parte del secondo tempo in dieci per un’espulsione; i nerazzurri calano il poker (4-0) in casa contro la Fiorentina. La Lazio vince a Napoli (1-2) e frena il cammino dei partenopei.

Vince in trasferta anche la Juventus (0-2 a Empoli), mentre arrivano successi fra le murta amiche per il Lecce, che batte 2-0 la Salernitana; il Torino, che manda al tappeto le resistenze del Genoa (1-0); l’Atalanta, che sconfigge il Monza (3-0); il Bologna, che ribalta la sfida col Cagliari (2-1) dopo essere stato in vantaggio; e il Sassuolo, che ha la meglio sul Verona (3-1). Risultato a reti bianche fra Udinese e Frosinone.