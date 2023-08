Serpeggia (ancora) il covid

Arriva un nuovo vaccino contro l’ultima variante del covid. È stato approvato dal comitato per i medicinali dell’Ema, l’agenzia dell’Unione europea per i medicinali, che ha dato il suo ok a Comirnaty, di Pfizer-BionTech, adatto per combattere la sotto variante Omicron XBB.1.5, detta Kraken. Secondo le raccomandazioni dell’Ema, gli adulti e i bambini dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dose indipendentemente dalla loro storia vaccinale contro il Covid-19.