Industria, Istat, fatturato giugno +0,4% su mese

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a giugno sale dello 0,4% sul mese precedente e dell’1,3% su base annua.

“Benino, ma non basta! Il fatturato per il secondo mese consecutivo prosegue la sua risalita congiunturale, ma non basta per recuperare i livelli di febbraio, mese in cui si era toccato il picco del 2023” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’associazione, infatti, se si confronta il fatturato di oggi con quello di febbraio 2023, attualmente è inferiore, nei dati destagionalizzati, dello 0,4%. Bene, però, il fatturato interno, che segna un +0,7%. Per quanto riguarda quello estero, invece, si registra un crollo del 2,4 per cento.

“Purtroppo il rischio che l’andamento negativo di alcune economie e la stagnazione della Germania possano contagiare anche il nostro Paese sta già diventando una realtà, come attestano i dati del fatturato di oggi” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO Totale interno estero Differenza % Giu 2023 – Feb 2023 -0,4 0,7 -2,4 Differenza % Giu 2023 – Mag 2023 0,4 1,8 -2,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat