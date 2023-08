Regione Lazio, De Angelis si è dimesso

Il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis, hsi è dimesso dal proprio incarico. “Ho scatenato dure pressioni politiche contro l’istituzione che oggi rappresenti e, pur nella consapevolezza che i tuoi avversari non hanno argomenti o la forza per importi le decisioni che auspicherebbero, la mia stessa coscienza è più forte e più legittimata di loro a chiedermi di fare un passo indietro. La mostruosa macchina del fango può stritolare chiunque e mi ha preso di mira mettendomi alla gogna rovistando nella mia vita” ha scritto nella lettera consegnata a Rocca il quale ha preso atto della decisione dell’ormai ex responsabile della comunicazione regionale.