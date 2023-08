Il 9 settembre a Bracciano c’è “Notte Donna”

Il 9 settembre si svolgerà a Bracciano l’XI Edizione di “Notte Donna” organizzata dall’Assocommercianti di Bracciano, una serata in cui la donna è protagonista! La Presidente Beatrice Dominici, in questa serata oltre a promuovere con delle sfilate i negozi di moda di Bracciano, ha voluto introdurre nell’evento, in collaborazione con Associazioni del territorio che da anni lavorano con le donne e per le donne, degli spazi di promozione dell’arte al femminile, e momenti di riflessione sulla crescente violenza che esse subiscono. Crediamo che sia fondamentale sensibilizzare le persone su questa tematica, non bisogna abbassare la guardia, bisogna tenere alta l’attenzione, ed Eventi come Notte Donna ci dà la possibilità di non spegnere i riflettori sulla violenza di genere e di dare voce a chi voce non ne ha più! Noi ci siamo!

Si ringrazia Assocommercianti di Bracciano nella persona della sua Presidente Beatrice Dominici per questa opportunità.