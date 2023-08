Canale Monterano, il contributo per i libri di testo

La Regione Lazio ha previsto l’erogazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, per l’anno scolastico 2023-2024 a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448 art. 27. Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro il 6 ottobre 2023.

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Canale Monterano;

b) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a Euro 15.493,71;

c) frequenza, nell’anno scolastico 2023-2024, presso gli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali e paritari.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione:

certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;

per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.

Gli studenti maggiorenni possono presentare la richiesta autonomamente.

La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale, deve essere presentata per singolo beneficiario al Comune di Canale Monterano – Ufficio Pubblica istruzione, utilizzando l’apposito modello e allegando la documentazione sopra indicata.

La domanda compilata andrà inviata via pec all’indirizzo info@pec.comune.canalemonterano.rm.it o dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Rendicontazione

Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario dovrà presentare al Comune fattura elettonica (l’esercente è obbligato a emettere fattura elettronicamente per poterla inviare al sistema SDI e a fornirla in formato cartaceo “COPIA DI CORTESIA” al consumtore finale) mentre non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante gli scontrini fiscali.

Le fatture elettroniche devono contenere l’individuazione del prodotto acquistato, con almeno un identificativo (titolo o codice isbn). Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on –line purché fatturate elettronicamente, anche con importi minimi.

Le spese devono riferirsi a acquisto di: