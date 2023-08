A Ladispoli si chiude la prima edizione della “Biennale internazionale d’arte della riviera romana”. Le premiazioni

A Ladispoli, in piazza Rossellini, la sera del 23 agosto si è svolta la cerimonia di premiazione delle opere in concorso nella prima “Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana”. Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, il Vescovo di Santa Rufina, Gianrico Ruzza, l’onorevole Alessandra Mussolini, esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, introdotti dalla presentatrice Silvia Catallo, hanno consegnato i premi, di fronte a un pubblico numeroso, eterogeneo, ma unito dall’amore per l’arte. Ben 500 artisti di diverse nazionalità si sono confrontati in questa prima edizione, nata dalla “visione”, dalla competenza e dall’energia dell’assessore alla cultura Margherita Frappa, coadiuvata dal critico d’arte Roberto Litta.

L’evento, ufficialmente aperto il 10 agosto (foto), ha richiesto ben 5 sale espositive, sparse in diversi punti della città, per contenere gli originali delle opere di pittura, scultura, fotografia in concorso. Assegnato il premio per la scultura a Monica Sarandrea che nell’opera “Organic form” indaga il rapporto tra l’uomo e il mondo, tra microcosmo e macrocosmo, facendo emergere le domande sulle nostre origini che l’uomo si pone da sempre. Per la pittura è stato premiato Angelo Petraccone, noto per i suoi “trittici”; nell’opera “Io e Pablo”, egli si confronta con lo straordinario Picasso e, con grande autonomia artistica e culturale, ne personalizza il capolavoro Guernica, simbolo di protesta contro i disastri della guerra.

A Virgilio Paoloni è stato assegnato il “Premio Tributo alla Donna” per l’opera “La violinista”, simbolo delle donne che hanno contribuito allo sviluppo della civiltà, entrandovi ed agendo con grazia e passione, come un delicato suono d’orchestra. È “un omaggio alla donna nella sua complessità, determinata ma accattivante, che non perde la sua femminilità” così si è espresso il critico d’arte Giuseppe Ussani di Escobar, che ritiene Paoloni artista eclettico di cui sentiremo molto parlare. Il premio per la fotografia lo ha ricevuto Carlo D’Orta, artista internazionale che usa la macchina fotografica privilegiando le architetture da cui estrae immagini non per fare cronaca o per documentare ma per mostrare quella parte di realtà che, confondendosi con il “tutto”, resta invisibile ai nostri occhi. Un premio speciale per la fotografia è andato al giovane Jonathan L’Epee Urbani, noto per i suoi bellissimi scatti che ritraggono paesaggi e tramonti sul mare, i fulmini, le tempeste e il lungomare ladispolano. La serata, che è stata ricca di emozioni, si è conclusa con la bella musica degli “Abba The Best”. Andrea Cerqua è stato curatore e Flavia Mantovan il Direttore Artistico, di questa prima edizione che sarà destinata a cambiare il volto della città rendendola fulcro turistico e importante polo culturale a livello regionale e nazionale.

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone