Pd Ladispoli, ieri l’estremo saluto ad Amico Gandini

Si sono svolti ieri giovedì i funerali di Amico Gandini, sindaco di Ladispoli per due mandati negli anni 70 e 80.

Durante i funerali, avvenuti con rito civile, è stato ricordato il grande impegno con il quale Gandini eseguì il suo compito di Amministratore negli anni più difficili per la nascente Istituzione Comunale, resa autonoma nel 1970.

È stata ricordata anche la sua apprezzata professionalità come medico di famiglia in una Ladispoli che non aveva allora nessun altro tipo di assistenza sanitaria.

È stato infine sottolineato il grande impulso dato alla ricostruzione della storia di Ladispoli e del suo territorio attraverso la collaborazione per la redazione del libro LADISPOLI – UN LUNGO VIAGGIO NEL TEMPO (Edizioni CISU), testo fondamentale per chi voglia conoscere le vicende che hanno portato il nostro territorio in tremila anni dai porti etrusco e romano fino alla odierna moderna città.

Spiace rilevare, senza alcuna nota polemica, la totale assenza dalla celebrazione di rappresentanti dell’Amministrazione e dei vigili con il Gonfalone della città.

Partito Democratico Ladispoli

Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”