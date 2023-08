Emiliano Minnucci punta il dito contro Salvini

Riceviamo e pubblichiamo – Salvini toglie tutti i finanziamenti per le opere ferroviarie ricadenti nel territorio di Roma e sposta i soldi a favore delle ferrovie del Nord. Cancellato il raddoppio Cesano- Vigna di Valle, sulla Roma-Viterbo. Cancellata la chiusura dell’anello ferroviario di Roma, tra Valle Aurelia e Tor di Quinto. Cancellati gli interventi sulle tratte Capannelle-Ciampino e Bagni di Tivoli-Guidonia. Tante centinaia di milioni di euro dirottati al Nord a discapito dei cittadini di Roma e Provincia. Dice Salvini che li rifinanzierà con la prossima legge di Bilancio. La verità è che adesso i soldi non ci sono più. È uno scandalo. Mi aspetto una mobilitazione unitaria di tutti i rappresentanti istituzionali, di ogni colore politico, eletti a Roma e nel Lazio, per fermare questo attacco ai nostri territori. Noi faremo la nostra parte. Vedremo chi starà al nostro fianco.

Emiliano Minnucci