Sostegno alle imprese viticole danneggiate dalla peronospora

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10-08-2023 è stato pubblicato il decreto-legge n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici”, in cui, all’art. 11, è prevista la possibilità di attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni a causa di attacchi di peronospora.

Le imprese agricole, che hanno subito i danni e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

L’iter per la concessione dei contributi prevede innanzitutto che le Strutture decentrate della Direzione Agricoltura provvedano a delimitare il territorio colpito dalla avversità, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni. Qualora siano riscontrati i requisiti previsti dalla normativa, la Direzione Agricoltura provvede ad elaborare la proposta di Deliberazione di Giunta con cui verrà richiesto al Ministero competente il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso.

Il decreto ministeriale che riconosce il carattere di eccezionalità dell’evento e individua i territori interessati, costituisce il presupposto per la successiva presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese agricole interessate, che sono tenute ad inoltrare domanda presso le Aree decentrate Agricoltura entro i 45 giorni successivi alla pubblicazione del citato decreto ministeriale.

La Regione Lazio attuerà le decisioni prese dal Governo nel minor tempo possibile.