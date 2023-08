XV municipio, torna il pranzo di ferragosto

“Torna il Pranzo di Ferragosto, l’appuntamento di Roma Capitale per non lasciare gli anziani soli neanche d’estate. Dopo le Oasi Marine, l’iniziativa municipale che in questi mesi estivi sta portando gli over 65 di Roma Nord sul litorale di Maccarese, per il secondo anno consecutivo il Municipio XV aderisce al Pranzo di Ferragosto, un’occasione per gli anziani che restano in città di stare in compagnia e passare un’altra giornata insieme.

Organizzato anche quest’anno in collaborazione con il Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana, che ringraziamo per essere sempre al fianco dei più fragili del nostro territorio, il Pranzo di Ferragosto del Municipio XV si svolgerà a partire dalle ore 13 al Centro Anziani San Felice Circeo di Via Prossedi 3, zona Cassia. A seguire balli di gruppo e attività per passare il pomeriggio in compagnia.

Previsto anche quest’anno il servizio di accompagnamento andata e ritorno effettuato dai volontari della Croce Rossa per chi non potrà raggiungere il pranzo autonomamente, da richiedere in sede di prenotazione.

L’assistenza e il supporto agli anziani del Municipio XV resta per noi una priorità assoluta; contrastare la solitudine e l’isolamento sociale con servizi e iniziative che hanno come scopo la condivisione, la socialità e la partecipazione all’interno della nostra comunità, significa prendersi cura di loro e non lasciarli mai soli, neanche d’estate”.

Per prenotazioni, fino a esaurimento posti, chiamare il numero 329-0958644 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lun. al ven.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora al Sociale, Agnese Rollo