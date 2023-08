Una foto. Per ricordare uno dei momenti più tristi della nostra nazione. Un boato che nessuno si scorderà mai, e che portò via in un attimo la vita di ottantacinque persone. Bambini, giovanissimi, adulti e anziani, quelle ottantacinque vittime sono volate via assieme alla bomba nella stazione centrale. Oggi la città le ricorda, le omaggia, facendo di loro un ricordo indelebile che non andrà mai via.