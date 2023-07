Una regata mondiale sul lago di Bracciano

Dall’1 al 5 agosto il Lago di Bracciano ospiterà il “470 European Trophy & World Master’s Cup 2023” che per la prima volta giunge in Italia nella duplice formulazione di Campionato Europeo Open e Mondiale Master. Si tratta di una delle competizioni veliche più prestigiose della classe olimpica 470 a livello internazionale e grazie al notevole numero di partecipanti stranieri sarà veicolo di promozione del territorio e delle sue peculiari caratteristiche storico culturali. Nel corso dei cinqie giorni di regata gli atleti si affronteranno per conquistare il podio dell’European Trophy e della Master Cup 2023 in un campo di regata particolarmente tecnico e competitivo grazie alle particolari condizioni climatiche del lago di Bracciano .

Il programma della manifestazione prevede per il 1° di agosto la Cerimonia di apertura in programma a Bracciano in piazza IV Novembre alle ore 19.00 dove sfileranno gli atleti dei vari equipaggi con le bandiere delle nazionali. Il 3 agosto, a metà campionato, verrà assegnato un premio speciale di metà regata a Trevignano Romano mentre la premiazione finale è prevista per il 5 agosto ad Anguillara Sabazia presso la piazza del molo.

Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’ Ambiente della Città Metropolitana ha rimarcato l’importanza della manifestazione: “Il Mondiale 470 European Trophy & World Master Cup 2023 di Bracciano è una gara prestigiosa che accogliamo con entusiasmo al lago di Bracciano, eccellenza del nostro ecosistema metropolitano. La Città metropolitana di Roma, in questi due anni ha investito in personale e con risorse ingenti, per far ripartire il Consorzio e rimettere in moto il turismo lacustre. Questo sport che mette insieme professionisti da tutto il mondo richiamerà l’attenzione di un pubblico di nicchia che potrà apprezzare le caratteristiche del nostro territorio ed in più il lago, che per la sua conformazione, metterà a dura prova i velisti, renderà la gara combattuta e più avvincente”.

La manifestazione si svolgerà con il supporto dell’Ente Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano e del Consorzio Lago di Bracciano, con il patrocinio della Regione Lazio, della Citta Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Bracciano, del Comune di Anguillara Sabazia, del Comune di Trevignano Romano, del XV Municipio di Roma Capitale, del World Sailing, della Federazione Italiana Vela, della Classe Internazionale 470, del CONI Regione Lazio.