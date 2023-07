A Bracciano una indimenticabile serata di musica

International Guitar Night, grande successo per la manifestazione realizzata da Generazione Musica

Alessando Lembo, Presidente dell’Associazione Generazione Musica, ha introdotto e presentato la serata che ci ha regalato momenti magici di musica, calata in una cornice meravigliosa come quella del Chiostro degli Agostiniani di Bracciano. Maestri internazionali hanno riempito con i suoni delle chitarre e canzoni brasiliane, argentine, spagnole, la già vibrante ed emozionante le voci e il calore dei tanti presenti.

la cantante Jutta Glaser che con il chitarrista Claus Boesser-Ferrari, entrambi tedeschi, hanno dato dimostrazione di una tecnica, vocale e chitarristica, sopraffina con il loro repertorio di composizioni d’avanguardia, pop, jazz.

L’argentino Diego Jascalevich virtuoso del charango ci ha dato dimostrazione di come questo strumento popolare possa raggiungere vette di esecuzione emozionanti e coinvolgenti. Questo musicista che attualmente vive in Germania vanta diverse tournèe in Europa, Sud America, Giappone, Russia e Stati Uniti. E’ stato un onore poterlo ascoltare nella nostra città.

Infine gli HOLOGRAM TRIO, gruppo che si ispira al jazz contemporaneo di matrice europea e che include 3 eccellenze nel loro rispettivo strumento: Edoardo Bignozzi, chitarra, Luca Caponi, batterista e percussionista e Francesco Consaga sassofonista e flautista. Ci hanno proposto alcuni brani del loro repertorio che sembravano scritti per un posto magico come il chiostro degli Agostiniani.

Nel corso delle varie esecuzioni musicali e vocali, alto è stato l’interesse del numerosissimo pubblico presente che ha ricambiato con tanti applausi le varie esibizioni.

Un plauso all’Associazione Generazione Musica promotrice ed organizzatrice della manifestazione giunta ormai alla sesta edizione che ha confezionato una serata tecnicamente perfetta ed emozionante.

Per il comune di Bracciano, che ha sostenuto la manifestazione, presente l’Assessora alla Cultura Emanuela Viarengo, che ha portato i suoi saluti e quelli dell’intera Amministrazione.

Un arrivederci al 2024 con la 7° edizione di International Guitar Night.

