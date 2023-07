Reddito di cittadinanza, game over

L’INPS ha inviato un SMS di sospensione del reddito o pensione di cittadinanza a 169mila famiglie beneficiarie che non soddisfano i nuovi requisiti stabiliti dalla normativa. Queste famiglie non hanno componenti disabili, minori o persone over 65 all’interno del nucleo familiare, come richiesto dalle nuove regole.

La situazione è particolarmente critica in Campania, la regione con il più alto numero di beneficiari, dove quasi 37.000 persone hanno ricevuto l’SMS di sospensione. In questa regione, si sono verificati incidenti minori e molte persone hanno chiesto chiarimenti sulle nuove normative.

In tutta Italia, il numero di famiglie che hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza a giugno è stato di poco più di un milione (1.010.536), con una spesa complessiva di 571,6 milioni di euro. Le persone coinvolte in queste famiglie sono 2.115.944.

Per gli altri casi, si attende l’attivazione del nuovo assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024, che riguarderà coloro che hanno minori, anziani o disabili a carico.