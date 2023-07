Si naviga sul lago. Ma non si naviga in Rete da oltre un mese

Sul lago (di Bracciano) si naviga in tutte le maniere, tranne che con la Rete Tim. Si può viaggiare a bordo della Sabazia II, a breve ci sarà un campionato europeo di vela, ma se si ha un telefonino e si vuole spulciare la Rete, da oltre un mese il telefono regala un messaggio come quello che segue.

Al momento non c’è risposta da parte dell’azienda, dove sono arrivate non poche lamentele. Il servizio dati nella zona di Trevignano non funziona, così come nell’area di Anguillara. Qui si parla di dati che “passano” attraverso i telefonini. Alcuni giornalisti della zona (specialmente quelli che nel territorio sabatino trovano una sorta di buen retiro estivo) sono stati costretti a spostare le postazioni poiché la linea dati Tim non funziona.

Il problema coinvolge anche turisti che si sono rivolti prima all’azienda, poi alla stampa. E il problema è che anche i reclami dei villeggianti non sono più sufficienti. E la gente non sa a quale santo rivolgersi. Per la cronaca, le linee voce funzionano. Ma non si naviga e non si trasmettono dati. E visto che il cellulare è diventato una necessità, il problema è tutt’altro che, come diceva Totò, una quisquiglia.

Mas. Mor.