Pos, accordo tra Abi, Cna, Confcommercio….

Siglato un accordo tra Abi, prestatori di servizi di pagamento Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe per ridurre le commissioni per l’uso del Pos nei pagamenti sotto i 30 euro.

“Bene, ottima notizia! Ora le scuse per rifiutare i pagamenti elettronici stanno a zero! Basta con le bugie del Pos che non funziona, che non c’è il collegamento” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora, però, bisogna che i trasgressori siano finalmente puniti, visto che da quando le sanzioni sono entrate in vigore, ossia dal 30 giugno 2022, oltre un anno, dubitiamo si siano superate le 100 multe” conclude Dona.