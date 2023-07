Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, al via il nuovo avviso pubblico

Pubblicato dalla Regione Lazio l’avviso riguardante la concessione di contributi a fondo perduto per la presentazione di progetti destinati ad iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, come previsto dal Piano annuale degli interventi regionali in materia di Cinema e Audiovisivo 2023.

L’ Avviso indica i requisiti, le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi.

Come per la precedente edizione possono presentare domanda esclusivamente: istituzioni pubbliche e private del Lazio nonché associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende, cineteche e mediateche che operano nel settore del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria, cineteche e mediateche, con sede operativa e/o legale nel territorio laziale, costituite da almeno 3 anni a far data dalla pubblicazione del presente Avviso ed in possesso dei requisiti previsti.

L’importo massimo richiedibile non potrà superare:

1) l’importo massimo di Euro 30.000,00;

2) il 60% del totale delle uscite indicate nella scheda finanziaria del progetto e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio come descritto nell’Avviso.

I soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda di finanziamento.

Le istanze, accompagnate da un’analitica relazione descrittiva, devono fare specifico riferimento ad una sola delle seguenti tipologie di intervento indicate nell’Avviso:

A) Festival,

B) Rassegne,

C) Eventi,

D) Attività di educazione di divulgazione e di diffusione.

Le richieste di contributo ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria formale preventiva saranno valutate da un’apposita Commissione.

In sede di valutazione delle istanze è stata prevista una premialità per quei progetti che privilegino l’impiego di mezzi, materiali e prodotti a basso impatto ambientale nonché di consumi energetici ecosostenibili, a sostegno delle tematiche “green”, volte a migliorare l’impatto ecologico degli eventi culturali.

Tutti i progetti finanziati dovranno realizzarsi sul territorio regionale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 e rendicontati entro il 31 gennaio 2024.

Viene richiesta, come per le precedenti edizioni, la presentazione della rendicontazione certificata delle spese sostenute da parte di un revisore contabile o da un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

Le domande devono pervenire alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite il sistema disponibile al seguente link come descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo, pubblicato al medesimo link, al quale si rimanda.

L’applicativo informatico resterà aperto a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2023 fino alle ore 12:00 del 15 settembre 2023.