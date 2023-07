Brucia la Sicilia mentre la Lombardia “annega”

Al nord sono centinaia le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco di Milano dopo il nuovo temporale accompagnato da vento forte e grandine che si è abbattuto nella notte sul capoluogo, intorno alle 4. Segnalazioni di tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine cadute in un breve lasso di tempo, e moltialberi caduti. Danni anche alle linee dei tram, che sono cadute a terra. Al momento non risultano feriti. Per ora nessun ferito segnalato. Linee ferroviarie interrotte, binari impraticabili in Centrale. Linee ferroviarie sospese e altre limitate a causa del maltempo a Monza e in tutta la Brianza.