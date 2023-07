La vergogna del Colosseo, l’Unc chiede l’intervento del ministero della cultura

“Una vergogna! E’ incredibile che sulla vendita dei biglietti del Colosseo ci sia chi ci guadagna illecitamente, speculando allegramente sulle tasche dei consumatori e dei turisti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando l’istruttoria Antitrust.

“Al di là del fatto che è comunque di tutta evidenza una pratica commerciale scorretta, urge però anche una modifica legislativa per rafforzare le tutele dei consumatori, anche a fine di prevenire questi fenomeni. Le norme contro il secondary ticketing, infatti, riguardano in via più generale gli eventi e le attività di spettacolo, come ad esempio i concerti, più che la vendita ordinaria di un ingresso al museo. Nell’ultima in ordine di tempo, ad esempio, il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/2161, ha ampliato l’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli previsto dall’art. 23 del Codice del Consumo, vietando di rivendere ai consumatori biglietti per eventi se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere i limiti imposti riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all’acquisto di biglietti” prosegue Dona.

“Ebbene, questa vicenda dimostra che questo articolo va ampliato e rafforzato e che anche per i biglietti dei musei occorrono precisi vincoli. Per questo chiediamo l’intervento del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano” conclude Dona.