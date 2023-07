Acqua, a Ladispoli il Comune “pressa” Acea

“Acea è in possesso di imponenti risorse tecniche ed economiche e deve assolutamente adottare tutte le misure per garantire alla città il flusso idrico necessario. Sul problema della maggiore richiesta estiva, il Comune sta pressando il gestore fin da prima dell’inizio dell’estate ma, nonostante le continue richieste, siamo ancora al nulla di fatto e i cittadini sono sempre più esasperati”.

Con queste parole il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti ha inteso rispondere alla comunicazione di Acea nella quale si paventano ulteriori disagi nell’erogazione di acqua potabile.

“Più volte l’Amministrazione comunale – ha proseguito Moretti – in previsione dei mesi estivi, ha raccomandato al gestore di adottare le misure opportune per potenziare la fornitura idrica. L’ultima richiesta risale alla riunione dell’11 luglio 2023 tra i vertici tecnici di Acea ATO2 e i rappresentati del Comune di Ladispoli, ma alla luce dei fatti, sembra ancora una volta caduta nel vuoto . Negli anni passati con la gestione dell’acquedotto comunale da parte di Flavia Servizi la popolazione non ha avvertito alcun disagio. Ora secondo il gestore la carenza idrica è dovuta alla mancanza di piogge e all’aumento delle temperature, condizioni che si sono verificate anche negli anni passati e in misura ben più consistente ma che non hanno impedito a Flavia Servizi di dare continuità alla fornitura idrica ai cittadini negli stessi periodi di massima richiesta. Ci troviamo – ha concluso Moretti – nella fase più calda dell’anno, con rischio di ondate di calore e con un importante incremento dei residenti, soprattutto nei fine settimana. Ladispoli aspetta una risposta concreta”.