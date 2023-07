Gli artiglieri paracadutisti della “Folgore” festeggiano il decimo anniversario della ricostituzione del Reggimento nella sede di Bracciano

Si è svolta nei giorni scorsi, nella caserma “Romano”, la cerimonia militare per il decimo anniversario della ricostituzione del 185° reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore” nell’attuale sede di Bracciano (Roma).

Il 1° luglio 2013 i Diavoli Gialli tornarono ad essere l’unità di supporto di fuoco diretto della Brigata Paracadutisti “Folgore”, attualmente alle dipendenze del Comando Forze Operative Nord.

Da allora il reparto è stato impiegato con propri assetti in territorio nazionale per diversi mandati nell’Operazione “Strade Sicure” e, all’estero, nelle operazioni “Prima Parthica” in Iraq, “Leonte” in Libano, EUTM in Somalia e Mali, MIAIST in Libia e “Joint Enterprise” in Kosovo.

Il Comandante di Reggimento Gianluca D’Alessio, nel ripercorrere e suggellare il percorso ricco di importanti tappe operative e addestrative vissute dai baschi amaranto di Bracciano nell’ambito della comunità locale, ha ringraziato gli enti militari e civili che hanno dimostrato vicinanza al Reggimento durante la sua crescita ed ha evidenziato quanto sia fondamentale il supporto quotidiano fornito dalle famiglie affinché i Diavoli Gialli possano continuare a svolgere efficacemente i compiti assegnati con lo stesso spirito di abnegazione che li ha contraddistinti finora.

Presenti all’evento il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, autorità militari, civili e rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio.